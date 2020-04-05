05.04.2020 13:32

Драма на Московском проспекте: слишком разогнавшееся авто влетело в забор (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Двое пострадавших - в неотложке.



//t.me

Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 05 апреля около 03:00 на проспекте Московском проспекте.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Установлено, что по адресу столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Renault.

Со слов 35-летнего водителя Daewoo Lanos, во время движения Renault врезался в заднюю часть его автомобиля.

С места аварии в больницу госпитализировали двух мужчин. По данным медиков, они находятся в тяжелом состоянии. Личности пострадавших устанавливаются.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварий сейчас устанавливают полицейские.

Напомним, что, как ранее информировали пользователи соцсети, водитель француза нарушил скоростной режим, зацепил Lanos и влетел в забор.

Водитель и пассажир Renault с серьезными травмами уехали в 4-ю неотложку.

С водителем Daewoo Lanos все порядке.