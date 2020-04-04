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04.04.2020  17:46   

ДТП: жесткая встреча на Ландау (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети - на проспекте Ландау - авария.

На мосту - хесткое столкновения двух машин.

Пробка увеличивается.

Информации о пострадавших пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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