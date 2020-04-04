ДТП: жесткая встреча на Ландау (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети - на проспекте Ландау - авария.
На мосту - хесткое столкновения двух машин.
Пробка увеличивается.
Информации о пострадавших пока нет.
Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
В выходные нас ждет теплая погода. Дождь если и будет, то небольшой.
Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
влажность:
давление:
ветер: