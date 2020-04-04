ДТП: жесткая встреча на Ландау (ВИДЕО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 4 апреля Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные В выходные нас ждет теплая погода. Дождь если и будет, то небольшой.