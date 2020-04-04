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04.04.2020  17:28   

Карантин: силовики отслеживают нарушителей

За нарушение правил соблюдения карантина на Харьковщине полицейские составили 226 админпротоколов.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Науполиции, 4 факты зарегистрированы за минувшие сутки. Вопреки ограничением продолжали работать учреждения торговли и предоставления услуг.
 
Со стороны работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, которые осуществляли торговлю, полицейские зафиксировали 129 правонарушений. 71 административных протоколов составлено на руководителей торговых учреждений и учреждений питания, 8 - в отношении перевозчиков, 11 – на руководителей предприятий, учреждений, организаций, 6 – в отношении граждан за нарушение карантинных правил по самоизоляции, 1 – в отношении физических лиц.
 
За нарушения при осуществлении пассажирских перевозок к административной ответственности привлечено 8 водителей. В четырех случаях сотрудники полиции обнаружили превышение количества пассажиров в транспортном средстве, в трех - водители осуществляли перевозку людей по пригородным маршрутом, один водитель перевозил пассажиров без средств индивидуальной защиты.
 
27 марта к Купянского отдела полиции поступило сообщение о том, что житель села Благодівка вернулся из Польши и нарушил чотирнадцятиденну самоизоляцию.
 
28 марта мужчина вернулся из-за границы и подписал информированное согласие находиться дома в селе Веселое в течение 14 дней. Однако 31 марта покинул дом, чем также нарушил чотирнадцятиденну самоизоляцию.
 
30 марта в селе Петрополье Шевченковского района Харьковской области мужчина, который подписал согласие на самоизоляцию, покинул место проживания. Того же дня в селе Петровка Шевченковского района гражданин, который 28 марта пересек границу, покинул пределы самоизоляции, указанные в согласии.
 
У Дергачівському районі чоловік намагався перетнути кордон, при цьому 30 березня він дав інформовану згоду на проведення протиепідеміогічних та профілактичних заходів.
 
Также 30 марта в пгт. Ковяги Валковского района мужчина нарушил правила самоизоляции - общался с односельчанином.
 
Во всех случаях в отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 тысяч гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.
 
С начала карантинных мероприятий полиция Харькова открыла 6 уголовных производств по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, коронавирус, силовики, пандемия, эпидемия
 
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