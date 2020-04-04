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04.04.2020  15:35   

Полуночный пожар: мужчина чуть не лишился гаража и дома (ФОТО)

Пожарные потушили гараж, стоящий во дворе.


//kh.dsns.gov.ua
Как информирует ГУ ГСЧС, 3 апреля 2020 года в 23:30 поступило сообщение о пожаре на территории жилого дома по адресу: Дергачевский район, с. Черкасская Лозовая, вул. Шевченко, 75б.
 
На место вызова было направлено 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. По прибытию на место пожара, спасатели выяснили, что во дворе частного дома горит гараж, ориентировочно на площади 100 м. кв.
 
В 00:20 пожар был локализован, а в 01:26 полностью ликвидирован. Пожарными подразделениями удалось не допустить распространения огня на другие хозяйственные постройки во дворе. Причина и ущерб устанавливаются
 
 
 
Тэги:  пожар, гараж, харьков, дергачи, полночь
 
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