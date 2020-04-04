04.04.2020 14:47

Любители сжигать траву устроили за сутки 68 пожаров (ФОТО)

Невеселая статистика возгораний за сутки.



//kh.dsns.gov.ua

Несмотря на строгий запрет выжигания сухой травы и камыша, на номер Службы спасения «101» за прошедшие сутки, 3 апреля 202 года, поступило 68 сообщений о возгорания сухостоев на Харьковщине, во время которых было повреждено 4 хозяйственные постройки (Великобурлукский, Дергачевский, Харьковский и Первомайский районы), крыша гаража 1 (Дергачевский район). Общая площадь этих пожаров – более 90 га.

Подавляющее их большинство случается из-за беспечность граждан, которые, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя. Не каждый день немало сил спасателей тратится на ликвидацию пожаров на открытых территориях.

Так самое масштабное возгорание возникло в Волчанском районе области, в 14:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на открытой территории Волчанского лесничества вблизи с. Караїчне. Огнеборцы, прибывшие на вызов, установили, что горит 10 га сухой травы, сосны и хвойной подстилки. К тушению пожара было привлечено 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, 2 автоцистерны местных пожарных команд (с. Вильча и Белый колодец), также 2 трактора для оборювання и 2 автоцистерны лесничества и более 50 человек личного состава спасателей Харьковского гарнизона. Пожар был локализован в 18:50, а в 21:10 – полностью ликвидирован.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области призывает граждан:

не экспериментируйте с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период!

не будьте равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь!

обратите внимание – потушить возгорание травы вблизи жилого сектора в самом начале легко – просто вылить ведро воды или забросать землей.

не допускайте сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не випалюйте камыш, сухую траву и стерню, не разрешайте детям играть спичками и зажигалками.

Помните! Несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к большой и непоправимой беды.

При возникновении пожара немедленно звоните по номеру «101»!