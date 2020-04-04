04.04.2020 13:31

Ужесточение карантина: за чем будет следить полиция (ВИДЕО)

Копы намерены в пределах компетенции реагировать на нарушение карантинных ограничений.



//hk.npu.gov.uа

Об этом сообщил Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сегодня, 3 апреля 2020 года, во время видеоселекторного совещания с руководством региональных подразделений полиции.

Прежде всего собравшиеся обсудили основные положения постановления Кабинета Министров Украины об усилении карантинных мер. В частности запрещено: передвигаться по улицам группами больше двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться на улице без масок, респираторов и документов, удостоверяющих личность; находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещать парки, скверы, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, кроме перевозки легковыми автомобилями, а также отдельных категорий лиц; самовольное оставление мест обсервации.

«При этом установлен перечень лиц, которые нуждаются в самоизоляции. Это - лица, которые имели контакт с больным COVID-19, больные или с подозрением на инфицирование, которые не нуждаются в госпитализации, люди, которые достигли 60-летнего возраста. Самоізольованим лицам (кроме больных на коронавирус) в случае отсутствия опекуна разрешается посещение ближайших мест торговли и выгул домашних животных. Стоит отметить, что срок самоизоляции определяет врач, а контроль за выполнением условий самоизоляции обеспечивают сотрудники Национальной полиции, военнослужащие Нацгвардии и представители других уполномоченных органов», - отметил Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.