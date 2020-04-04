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04.04.2020  13:31   

Ужесточение карантина: за чем будет следить полиция (ВИДЕО)

Копы намерены в пределах компетенции реагировать на нарушение карантинных ограничений.


//hk.npu.gov.uа
Об этом сообщил Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сегодня, 3 апреля 2020 года, во время видеоселекторного совещания с руководством региональных подразделений полиции.
 
Прежде всего собравшиеся обсудили основные положения постановления Кабинета Министров Украины об усилении карантинных мер. В частности запрещено: передвигаться по улицам группами больше двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться на улице без масок, респираторов и документов, удостоверяющих личность; находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещать парки, скверы, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, кроме перевозки легковыми автомобилями, а также отдельных категорий лиц; самовольное оставление мест обсервации.
 
«При этом установлен перечень лиц, которые нуждаются в самоизоляции. Это - лица, которые имели контакт с больным COVID-19, больные или с подозрением на инфицирование, которые не нуждаются в госпитализации, люди, которые достигли 60-летнего возраста. Самоізольованим лицам (кроме больных на коронавирус) в случае отсутствия опекуна разрешается посещение ближайших мест торговли и выгул домашних животных. Стоит отметить, что срок самоизоляции определяет врач, а контроль за выполнением условий самоизоляции обеспечивают сотрудники Национальной полиции, военнослужащие Нацгвардии и представители других уполномоченных органов», - отметил Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
 
Также Нацполіція будет осуществлять сопровождение транспортных средств во время транспортировки организованных групп людей к обсерваторов. В случае назначения соответствующего обязательства до мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг вносятся данные о лице, ее самоизоляции и контакт.
 
«На любые нарушения законодательства мы будем реагировать в пределах компетенции. Я подчеркиваю необходимость полного контроля за соблюдением требований настоящего постановления. Это очень важный вопрос! Если разъяснительная работа, которую мы в течение длительного времени проводим, не приносит результатов, составляйте на правонарушителей админматериалы и направляйте в суд», - отметил Председатель Нацполіції.
 
При этом Игорь Клименко подчеркнул, что составлять административные материалы за нарушение правил относительно карантина людей, кроме полицейских, имеют право уполномоченные на это лица органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций, исполкомов советов всех уровней.
 
Несмотря на усилении карантинные мероприятия, полицейские вместе с военнослужащими Нацгвардии будут отрабатывать парковые и рекреационные зоны. Кроме того, вместе с местными властями будут обеспечивать контроль за соблюдением требований, прописанных в Постановлении главного государственного санитарного врача, в случае принятия органами местного самоуправления решения о возобновлении работы рынков.
 
«Мы продолжаем в усиленном режиме нести службу, в том числе по проверкам соблюдения карантинных ограничений. И мы не устаем повторят: здоровье всех зависит от дисциплинированности и правосознания каждого! Поэтому просим не пренебрегать рекомендациями врачей и придерживаться всех карантинных ограничений», - подытожил Председатель Национальной полиции Украины.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, ужесточение, пандемия, эпидемия
 
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