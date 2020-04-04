Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: две легковушки не вписались в поворот (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
04.04.2020  10:31   

ДТП: две легковушки не вписались в поворот (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, в районе станции метро им. Масельскогр - ДТП.

Столкнулись Fiat и Жигули.

Машины не вписались вповрот на перекрестке.

"Поцелуй" был относительно мягким. 

По предварительной информации,  обошлось без пострадавших.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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