ДТП: две легковушки не вписались в поворот (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, в районе станции метро им. Масельскогр - ДТП.
Столкнулись Fiat и Жигули.
Машины не вписались вповрот на перекрестке.
"Поцелуй" был относительно мягким.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
В выходные нас ждет теплая погода. Дождь если и будет, то небольшой.
Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
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