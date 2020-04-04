ДТП: мотоциклист пошел на таран разворачивавшегося немца (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи, на Малой Рогани - авария.
Опель разворачивался, а мотоциклист влетел ем/у в бок, все живы.
Со слов очевидцев у мотоциклиста сломана нога и рёбра.
Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
В выходные нас ждет теплая погода. Дождь если и будет, то небольшой.
Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
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