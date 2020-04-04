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04.04.2020  09:38   

ДТП: мотоциклист пошел на таран разворачивавшегося немца (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи, на Малой  Рогани - авария.

Опель разворачивался, а мотоциклист влетел ем/у в бок, все живы.

Со слов очевидцев у мотоциклиста сломана нога и рёбра. 

Тэги:  дтп, авария, харьков, врезался мотоциклист
 
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