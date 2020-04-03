Главная Новости Криминал и происшествия Крупное ДТП: столкнулись четыре авто (ВИДЕО)
03.04.2020  19:55   

Крупное ДТП: столкнулись четыре авто (ВИДЕО)

Об аварии на Салтовке сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Салтвоке - авария.

Здесь, на Студенческой, - четверное ДТП.

Движение затруднено.

Информации о пострадавших пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков, столкнулись четыре авто
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.04 Криминал и происшествия Демарш Зайцевой остался без результата - она останется за решеткой 03.04 Криминал и происшествия Зайцева пошла в отказ и требует отменить приговор по поводу смертельного ДТП на Сумской 03.04 Криминал и происшествия Полицейские устанавливают обстоятельства дуэли двух автовазов в Холодногорском районе (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 