Крупное ДТП: столкнулись четыре авто (ВИДЕО)

Об аварии на Салтовке сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Салтвоке - авария.
Здесь, на Студенческой, - четверное ДТП.
Движение затруднено.
Информации о пострадавших пока нет.
День обещает принести долгожданное душевное равновесие. Сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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