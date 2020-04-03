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03.04.2020  18:59   

Вместо торгового центра - мусорная свалка: 272 миллиона ущерба (ФОТО, ВИДЕО)

Прокуратура добилась возмещения 272 млн грн ущерба за организацию подпольного мусорного полигона


//khar.gp.gov.ua
Московский районный суд г. Харькова удовлетворил в полном объеме иск Харьковской местной прокуратуры № 4 к виновным лицам о возмещении ущерба, совершенной организацией свалки на самовольно занятом земельном участке на сумму 273 млн грн.
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в октябре 2018 года местная прокуратура совместно с УЗЕ обнаружила действующий несанкционированный мусорный полигон в центре Харькова. Часть земель на участке площадью 8 га на территории бывшего завода оказалась заваленной мусором. Эти земли являются муниципальной собственностью. Ранее они находились в аренде одного из ООО. Там планировали возвести торговый центр, однако строительство так и не началось, а арендатор около 4 лет не платил средства за пользование участком. Прокуратура обратилась в суд и расторгла договор аренды. Земля стоимостью более 140 млн грн возвращена в собственность громады Харькова, под юрисдикцию горсовета. Как выяснилось, на коммунальных землях был устроен несанкционированный полигон. На свалке работала специализированная грузовая техника и рабочие бригады, которые перебирают и сортируют мусор.
 
По данному факту местной прокуратурой было начато уголовное производство, в рамках которого прокуратура доказала причастность двух лиц, организаторов несанкционированной свалки, до причинения ущерба от загрязнения участка в размере 272 млн грн. Указанных лиц приговором суда осужден к наказанию за организацию незаконного полигона по вывозу отходов на самовольно занятом земельном участке (ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 239 УК Украины).
 
Заявленный местной прокуратурой к виновным лицам иск о возмещении ущерба, совершенной уголовным преступлением, удовлетворены в полном объеме.
 
 
 
 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, свалка, харьков, трц
 
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