03.04.2020 18:59

Вместо торгового центра - мусорная свалка: 272 миллиона ущерба (ФОТО, ВИДЕО)

Прокуратура добилась возмещения 272 млн грн ущерба за организацию подпольного мусорного полигона



//khar.gp.gov.ua

Московский районный суд г. Харькова удовлетворил в полном объеме иск Харьковской местной прокуратуры № 4 к виновным лицам о возмещении ущерба, совершенной организацией свалки на самовольно занятом земельном участке на сумму 273 млн грн.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в октябре 2018 года местная прокуратура совместно с УЗЕ обнаружила действующий несанкционированный мусорный полигон в центре Харькова. Часть земель на участке площадью 8 га на территории бывшего завода оказалась заваленной мусором. Эти земли являются муниципальной собственностью. Ранее они находились в аренде одного из ООО. Там планировали возвести торговый центр, однако строительство так и не началось, а арендатор около 4 лет не платил средства за пользование участком. Прокуратура обратилась в суд и расторгла договор аренды. Земля стоимостью более 140 млн грн возвращена в собственность громады Харькова, под юрисдикцию горсовета. Как выяснилось, на коммунальных землях был устроен несанкционированный полигон. На свалке работала специализированная грузовая техника и рабочие бригады, которые перебирают и сортируют мусор.

По данному факту местной прокуратурой было начато уголовное производство, в рамках которого прокуратура доказала причастность двух лиц, организаторов несанкционированной свалки, до причинения ущерба от загрязнения участка в размере 272 млн грн. Указанных лиц приговором суда осужден к наказанию за организацию незаконного полигона по вывозу отходов на самовольно занятом земельном участке (ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 239 УК Украины).

Заявленный местной прокуратурой к виновным лицам иск о возмещении ущерба, совершенной уголовным преступлением, удовлетворены в полном объеме.