03.04.2020 15:16

Демарш Зайцевой остался без результата - она останется за решеткой

Верховный Суд Украины оставил без удовлетворения кассационные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова - они продолжат отбывать наказание.



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Верховный Суд Украины объявил резолютивную часть 3 апреля.

"Верховный Суд постановил: приговор Киевского районного суда г.. Харькова от 26.02.2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 по Зайцевой Елены Олеговны и Дронова Геннадия Олексийвича оставить без изменения, а кассационные жалобы их защитников адвокатов Плетнев Юлии Владимировны и Токарева Геннадия Владимировича без удовлетворения. Постановление Верховного Суда вступает в законную силу с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит ", - сказал председатель.

Полный текст постановления суд объявит 8 апреля 2020 в 16:00.

Дронов просил назначить рассмотрение дела, Зайцевой и ее защиты в зале не было - они заранее подали ходатайство о рассмотрении дела без их участия.

Рассмотрение дела происходило в режиме видеоконференции.

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