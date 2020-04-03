Демарш Зайцевой остался без результата - она останется за решеткой

Верховный Суд Украины оставил без удовлетворения кассационные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова - они продолжат отбывать наказание.
Верховный Суд Украины объявил резолютивную часть 3 апреля.
"Верховный Суд постановил: приговор Киевского районного суда г.. Харькова от 26.02.2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 по Зайцевой Елены Олеговны и Дронова Геннадия Олексийвича оставить без изменения, а кассационные жалобы их защитников адвокатов Плетнев Юлии Владимировны и Токарева Геннадия Владимировича без удовлетворения. Постановление Верховного Суда вступает в законную силу с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит ", - сказал председатель.
Полный текст постановления суд объявит 8 апреля 2020 в 16:00.
Дронов просил назначить рассмотрение дела, Зайцевой и ее защиты в зале не было - они заранее подали ходатайство о рассмотрении дела без их участия.
Рассмотрение дела происходило в режиме видеоконференции.
День обещает принести долгожданное душевное равновесие. Сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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