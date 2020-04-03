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03.04.2020  15:16   

Демарш Зайцевой остался без результата - она останется за решеткой

Верховный Суд Украины оставил без удовлетворения кассационные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова - они продолжат отбывать наказание.


://suspilne.media

Верховный Суд Украины объявил резолютивную часть 3 апреля.

"Верховный Суд постановил: приговор Киевского районного суда г.. Харькова от 26.02.2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 по Зайцевой Елены Олеговны и Дронова Геннадия Олексийвича оставить без изменения, а кассационные жалобы их защитников адвокатов Плетнев Юлии Владимировны и Токарева Геннадия Владимировича без удовлетворения. Постановление Верховного Суда вступает в законную силу с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит ", - сказал председатель.

Полный текст постановления суд объявит 8 апреля 2020 в 16:00.

Дронов просил назначить рассмотрение дела, Зайцевой и ее защиты в зале не было - они заранее подали ходатайство о рассмотрении дела без их участия.

Рассмотрение дела происходило в режиме видеоконференции.

что известно

  • ДТП на перекрестке ул. Сумской и ул. Мечникова произошла 18 октября 2017. Столкнулись Lexus под управлением Елены Зайцевой и Volkswagen Геннадия Дронова.
  • 26 февраля 2019 Киевский райсуд Харькова признал обоих водителей виновными в ДТП и назначил им по 10 лет заключения. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Осужденных этапировали: Зайцеву - в исправительный центр в Днепропетровской области, Дронова - в колонию на Полтавщине.
  • И Зайцева, и Дронов обжаловали приговор в Верховный Суда. Защитница Зайцевой просит отменить приговор в части осуждения и взыскания возмещения или изменить его, смягчив к 5 годам заключения условно. Дронов - отменить и назначить новое рассмотрение.
  • В января 2020 года Кассационный суд назначил заседание по делу на 3 апреля 2020 года.
  • 11 февраля суд удовлетворил ходатайство двух потерпевших об участии в суде в режиме видеоконференции с Киевского райсуда Харькова. 18 февраля - аналогичное ходатайство еще одного пострадавшего. 24 марта - семей двух погибших.
  • 20 февраля Верховный Суд Украины удовлетворил заявление Геннадия Дронова об участии в кассационном рассмотрении в режиме видеоконференции из колонии.
  • 26 февраля прошел год, как суд вынес приговор по делу. Заключенные на 10 лет обязаны выплатить компенсации пострадавшим - каждый должен возместить более 3 млн грн. Возмещений пострадавшие не получали .
Источник:   suspilne.media
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший, суд
 
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