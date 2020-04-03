На Харьковщине в выгребной яме обнаружили труп, завернутый в одеяло

В городе Волчанск в канализационной яме обнаружен скелетированый труп человека.
Скелетированный труп неустановленного лица был обнаружен на глубине чуть более метра, прикрытый одеялом. Останки были обнаружены во время ремонта канализационной ямы частного жилого дома.
Известно, что дом был продан нынешним хозяевам около четырех лет назад. Сколько останки пролежали в яме установит экспертиза.
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3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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