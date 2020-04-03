Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине в выгребной яме обнаружили труп, завернутый в одеяло
03.04.2020  13:03   

На Харьковщине в выгребной яме обнаружили труп, завернутый в одеяло

В городе Волчанск в канализационной яме обнаружен скелетированый труп человека.


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Скелетированный труп неустановленного лица был обнаружен на глубине чуть более метра, прикрытый одеялом. Останки были обнаружены во время ремонта канализационной ямы частного жилого дома.

Известно, что дом был продан нынешним хозяевам около четырех лет назад. Сколько останки пролежали в яме установит экспертиза.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Источник:   УНН
 Тэги:  труп, яма, харьковщина, скелет, одеяло, полиция
 
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