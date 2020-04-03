03.04.2020 10:20

Борцы с сухостоем пошли в наступление на гаражи, теплотрассы и едва не спалили новенькое авто на улице Морозова (ФОТО)

Выжигая сухую траву, граждане вызвали 38 пожаров в природных экосистемах, нанеся существенный ущерб имуществу харьковчан и жителей области.



://kh.dsns.gov.ua

Несмотря на строгий запрет выжигания сухой травы и камыша на номер Служба спасения «101» прошедшие сутки, 2 апреля, поступило 38 сообщений о возгорании сухостоев в Харьковской области, во время которых было повреждено хозяйственную постройку (Красноградский район), крыши двух гаражей (г.. изюм) и автомобиль (Слободской район).

Общая площадь этих пожаров - более 22 га.

Подавляющее их большинство происходит из-за легкомыслие граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя. Каждый день немало сил спасателей тратится на ликвидацию пожаров на открытых территориях.

Во время одного из пожаров, возникшего в Слободском районе города Харькова на ул. Морозова, 11, в результате горения сухих веток и мусора загорелся утеплитель теплотрассы, а также оплавилась правая часть автомобиля «RAVON» 2016 г.в. Прибывшие к месту происшествия быстро ликвидировали возгорание.