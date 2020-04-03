03.04.2020 09:22

Верховный Суд будет рассматривать жалобы на приговоры Зайцевой и Дронову в режиме видеоконференции

ВСУ будет рассматривать в режиме видеоконференции кассационные жалобы на приговоры в виде 10 лет лишения свободы для — виновников смертельной аварии на улице Сумской в Харькове.



Фото: NewsOne

Об этом СМИ узнали из сообщения Киевского районного суда Харькова.

«Информируем, что 03.04.2020 в 10.30 в режиме видеоконференции с Верховным судом состоится рассмотрение кассационных жалоб защитника осужденной Зайцевой Е.А. — адвоката Плетневой Ю.В. и защитника осужденного Дронова Г.А. — адвоката Токарева Г.В. на приговор Киевского районного суда г. Харькова от 26.02.2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14.08.2019 года в отношении Зайцевой Е.А. и Дронова Г.А. по ст. 286 ч.3 УК Украины», — говорится в сообщении.

Из-за карантина доступ в судебные заседания лиц, не являющихся участниками судебного заседания, ограничен. В зал судебных заседаний будут допущены потерпевшие, их представители, защитники, гражданские истцы и гражданские ответчики.

Представителей средств массовой информации также не пустят для освещения дела. Им предложено в случае заинтересованности результатам рассмотрения жалоб привезти в суд флэш-накопитель, оставить его на пункте пропуска работникам Службы судебной охраны и получить его с записью видеоконференции после завершения судебного заседания.

Как сообщалось ранее, авария произошла 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова. Как установили следователи, Елена Зайцева за рулем Lexus двигался вверх по улице Сумской и проигнорировала красный сигнал светофора. В то же время автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Геннадий Дронов, начал движение на желтый со стороны Бурсацкого спуска и на перекрестке въехал в машину девушки. Lexus Зайцевой вылетел на тротуар и сбил стоявших там людей.

Пять человек в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте. Шесть человек получили травмы различной тяжести, одна 24-летняя пострадавшая позже скончалась в больнице. В ходе слушания дела Зайцева вину признала, Дронов — не признал. Обвинение просило для обоих обвиняемых максимальный срок заключения, установленный соответствующей статьей — 10 лет.

26 февраля Киевский райсуд Харькова приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к 10 годам лишения свободы. Суд также запретил им управлять транспортными средствами в течение трех лет и удовлетворил в полном объеме гражданские иски потерпевших.