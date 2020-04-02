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02.04.2020  19:39   

Триллер под Харьковом: мужчина чуть не взорвал себя и любовницу (ВИДЕО)

Полицейские взяли мужчину, который угрожал взорвать гранату.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 1 апреля 2020 года около 20:10 в полицию поступила информация от жительницы райцентра о том, что в квартире 9-этажного дома, расположенного в поселке Ковшаровка Купянского района, квартирант угрожает взорвать гранату.
 
По адресу выезжали руководители областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления, бойцы спецподразделения «КОРД» и мэр города Купянска.
 
Для обеспечения безопасности людей, находившихся в здании, было прекращено газовое снабжение. В 02:46 полицейские ввели в действие специальную операцию «Гром».
 
Полицейские установили, что в квартире находятся 42-летний мужчина, а также его сожительница. Дверь жильцы квартиры не открыли, на телефонные звонки не отвечали
 
В результате принятых мер сотрудники полиции задержали правонарушителя. Установлено, что он был неоднократно судим за имущественные преступления, несколько раз привлекался к административной ответственности за употребление алкогольных напитков в общественных местах и нарушение правил административного надзора.
 
Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли гранату. По предварительным данным, граната airsoft, опасности для граждан не представляет. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
 
Также полицейские доставили в больницу пассию правонарушителя с телесными повреждениями. Врачи диагностировали у нее травмы различной степени тяжести.
 
Пассия злоумышленника получила травмы и находится в больнице. Руководством ГУНП в Харьковской области было принято решение о привлечении к спецоперации бойцов спецподразделения «КОРД».
 
 
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкциями статей предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.
 
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрания меры пресечения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  граната, покушение, харьков, взрыв, избиение
 
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