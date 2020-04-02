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02.04.2020  18:36   

На ХТЗ ограбили женщину (ФОТО)

Об инциденте сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на кругу 7-ки  - ограбление.

Как описывает очевидец, обокрали женщину.

Грабитель вырвал сумку и убежал. 

Тэги:  ограбление, разбой, харьков, женщина, вырвали сумку
 
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