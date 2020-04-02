На ХТЗ ограбили женщину (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 2 апреля В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 3 апреля Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.