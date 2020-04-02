На ХТЗ ограбили женщину (ФОТО)

Об инциденте сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на кругу 7-ки - ограбление.
Как описывает очевидец, обокрали женщину.
Грабитель вырвал сумку и убежал.
В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
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