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02.04.2020  14:48   

Кто пострадал в ДТП на Окружной, рассказали патрульные

Скорая госпитализировала двух человек.


// Патрульная полиция

2 апреля около 10:00 патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на окружной дороге М-03.

По предварительной информации участниками ДТП стали автомобили «Лада Калина» и ВАЗ 2107.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира и водителя автомобиля ВАЗ.

Обстоятельства происшествия  устанавливала следственно-оперативная группа.

Напомним, в этот же день недалеко от места столкновения легковушек произошло еще одно ДТП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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