02.04.2020 14:48

Кто пострадал в ДТП на Окружной, рассказали патрульные

Скорая госпитализировала двух человек.



// Патрульная полиция

2 апреля около 10:00 патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на окружной дороге М-03.



По предварительной информации участниками ДТП стали автомобили «Лада Калина» и ВАЗ 2107.



В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира и водителя автомобиля ВАЗ.



Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Напомним, в этот же день недалеко от места столкновения легковушек произошло еще одно ДТП.