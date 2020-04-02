Кто пострадал в ДТП на Окружной, рассказали патрульные

Скорая госпитализировала двух человек.
2 апреля около 10:00 патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на окружной дороге М-03.
По предварительной информации участниками ДТП стали автомобили «Лада Калина» и ВАЗ 2107.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира и водителя автомобиля ВАЗ.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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