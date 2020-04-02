02.04.2020 11:44

В Малой Даниловке неудачно сожгли мусор: огонь тушили пожарные (ФОТО)

Из-за выжигания сухостоя случился пожар, уничтоживший частную хозяйственную постройку.



// ГСЧС

1 апреля в 11:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Малая Даниловка на ул. Чайковского, 5. Горела хозяйственная постройка, сухостой и мусор на площади 40 кв.м.



К месту происшествия были немедленно направлены 2 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС из Харькова. Прибыв, спасатели немедленно приняли меры по спасению других надворных построек, а также соседских застроек. Благодаря их усилиям удалось не допустить еще больших потерь и уменьшить негативные последствия пожара.



В 11:42 пожар взят под контроль, окончательно огонь ликвидировали в 13:09.



Причиной этого возгорания стал «человеческий фактор».

Всего по этой причине в течение суток на Харьковщине произошло 21 пожар на открытых территориях. Общая площадь уничтоженной огнем растительности составила около 29 га.