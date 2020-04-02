В Малой Даниловке неудачно сожгли мусор: огонь тушили пожарные (ФОТО)

Из-за выжигания сухостоя случился пожар, уничтоживший частную хозяйственную постройку.
1 апреля в 11:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Малая Даниловка на ул. Чайковского, 5. Горела хозяйственная постройка, сухостой и мусор на площади 40 кв.м.
К месту происшествия были немедленно направлены 2 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС из Харькова. Прибыв, спасатели немедленно приняли меры по спасению других надворных построек, а также соседских застроек. Благодаря их усилиям удалось не допустить еще больших потерь и уменьшить негативные последствия пожара.
В 11:42 пожар взят под контроль, окончательно огонь ликвидировали в 13:09.
Причиной этого возгорания стал «человеческий фактор».
Всего по этой причине в течение суток на Харьковщине произошло 21 пожар на открытых территориях. Общая площадь уничтоженной огнем растительности составила около 29 га.
В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
влажность:
давление:
ветер: