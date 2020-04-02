02.04.2020 11:32

В центре Харькова мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины в Шевченковском районе Харькова



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Сообщение о происшествии на улице Рымарской поступило в полицию 1 апреля около 21:30 от медиков.



Полицейские установили, что 41-летний житель многоэтажки покончил жизнь самоубийством. Мужчина выпрыгнул из окна общего балкона, расположенного на восьмом этаже жилого дома.



Следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».