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02.04.2020  11:32   

В центре Харькова мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины в Шевченковском районе Харькова


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Сообщение о происшествии на улице Рымарской поступило в полицию 1 апреля около 21:30 от медиков.

Полицейские установили, что 41-летний житель многоэтажки покончил жизнь самоубийством. Мужчина выпрыгнул из окна общего балкона, расположенного на восьмом этаже жилого дома.

Следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Тэги:  выбросился из окна, самоубийство, харьков, полиция
 
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