Главная Новости Криминал и происшествия Жилец с гранатой угрожал всему дому: на усмирение приехал КОРД (ФОТО)
02.04.2020  11:16   

Жилец с гранатой угрожал всему дому: на усмирение приехал КОРД (ФОТО)

Инцидент произошел 1 апреля в поселке Ковшаровка.


// Facebook

Об этом написал на своей странице в Facebook секретарь Купянского горсовета Валерий Говоров.

По его словам, проживающий в 70 доме мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал сожительнице и соседям гранатой.

«Для проведения операции были вызваны сотрудники КОРД, проведено отключение газа и др. коммуникаций и главное эвакуированы люди», – написал Говоров.

По его словам, задержание пррошло жертв и повреждений. Спецы харьковского КОРДа, аварийные службы и медики сработали профессионально.

 

Тэги:  граната, полиция, харьков, корд
 
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