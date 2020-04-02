Жилец с гранатой угрожал всему дому: на усмирение приехал КОРД (ФОТО)

Инцидент произошел 1 апреля в поселке Ковшаровка.
Об этом написал на своей странице в Facebook секретарь Купянского горсовета Валерий Говоров.
По его словам, проживающий в 70 доме мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал сожительнице и соседям гранатой.
«Для проведения операции были вызваны сотрудники КОРД, проведено отключение газа и др. коммуникаций и главное эвакуированы люди», – написал Говоров.
По его словам, задержание пррошло жертв и повреждений. Спецы харьковского КОРДа, аварийные службы и медики сработали профессионально.
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