02.04.2020 10:00

На Салтовке парень выбросился из окна

ЧП квалифицировали как самоубийство.



// Facebook

1 апреля в соцсетях появилась информация, что из окна многоэтажки по улице Гвардейцев-Широнинцев, 74-Б выбросился парень.

В Нацполиции этот фак подтвердили, сообщив, что правоохранители устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего.



Следователем Московского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».