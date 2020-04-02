На Салтовке парень выбросился из окна

ЧП квалифицировали как самоубийство.
1 апреля в соцсетях появилась информация, что из окна многоэтажки по улице Гвардейцев-Широнинцев, 74-Б выбросился парень.
В Нацполиции этот фак подтвердили, сообщив, что правоохранители устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего.
Следователем Московского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
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