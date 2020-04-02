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02.04.2020  10:00   

На Салтовке парень выбросился из окна

ЧП квалифицировали как самоубийство.


// Facebook

1 апреля в соцсетях появилась информация, что из окна многоэтажки по улице Гвардейцев-Широнинцев, 74-Б выбросился парень.

В Нацполиции этот фак подтвердили, сообщив, что правоохранители устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего.

Следователем Московского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Тэги:  выбросился из окна, самоубийство, харьков, полиция
 
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