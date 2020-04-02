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02.04.2020  09:44   

В Харкове косметически отремонтированные запчасти для военных самолетов выдавали за новые (ФОТО)

Контрразведчики Службы безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства блокировали схему поставок некачественных авиазапчастей предприятиям Укроборонпрома.


//ssu.gov.ua

По версии следствия, двое харьковчан организовали схему скупки узлов и агрегатов военных самолетов. Оборудование по их заказу похищали из воинских частей Минобороны Украины и из оборонных предприятий. Подержанные агрегаты злоумышленники вместе со своими сообщниками косметически ремонтировали в кустарных условиях для дальнейшей перепродажи.
    
Организаторы осуществляли сбыт отремонтированных подержанных запчастей под видом новых через подконтрольные коммерческие предприятиям государственного концерна «Укроборонпром», которые занимаются ремонтом и восстановлением военной авиатехники. Также авиазапчасти незаконно вывозили, скрывая от таможенного контроля, в другие страны для обслуживания самолетов за рубежом.


  
Правоохранители по разрешению суда провели 8 обысков в помещениях, где организаторы хранили и ремонтировали авиазапчасти, а также по местам проживания организаторов сделки. Во время следственных действий изъято продукцию военного назначения и документацию по доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщение двум организаторам преступной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.



Напомним, что в середине января этого года сотрудники СБУ разоблачили двух непосредственных исполнителей с этой преступной группы, по указанию организаторов пытались незаконно переправить за границу комплектующие к военных самолетов.

Документирования противоправной деятельности осуществлялось совместно с Департаментом контрразведки Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, запчасти, харьков, военная техника, авиазапчасти
 
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