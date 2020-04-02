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02.04.2020  08:20   

Коронавирус у харьковского полицейского не подтвердился, а киберполиция заводит уголовные дела за фейковые новости

Информация о заболеваниях полицейского на COVID-19 не подтвердилась.


// Facebook

1 апреля поступили результаты диагностики образцов харьковского полицейского на коронавирусную инфекцию. Лабораторные тесты на ПЦР показали отрицательный результат.

Тем не менее, по рекомендациям Минздрава, в условиях общенационального карантина сотрудник полиции все равно будет соблюдать режим самоизоляции следующие 14 дней.

Главное управление Национальной полиции в Харьковской области еще раз призывает пользоваться только проверенной информацию и напоминает, что на днях киберполиция установила 116 человек, которые распространяли фейковые информацию о коронавирусе.

В общем обнаружено 228 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. По фактам онлайн-мошенничества начато 30 уголовных производств.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, полиция, фейк, тест
 
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