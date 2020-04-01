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01.04.2020  19:59   

На ХТЗ сгорела торговая палатка (ФОТО, ВИДЕО)

О пожаре сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, Индустриальной загорелась торговая палатка.

Очевидцы отмечают, что пожарные подъехали очень быстро приехали и все потушили.

Тэги:  сгорела палатка, пожар, харьков, чп
 
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