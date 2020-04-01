На ХТЗ сгорела торговая палатка (ФОТО, ВИДЕО)

О пожаре сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, Индустриальной загорелась торговая палатка.
Очевидцы отмечают, что пожарные подъехали очень быстро приехали и все потушили.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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