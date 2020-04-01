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01.04.2020  17:11   

Жестокое обращение с собакой: на хозяина завели уголовное дело

По факту жестокого обращения с животным харьковская полиция открыла уголовное производство.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, информацию об избиении собаки на балконе в доме на проспекте Архитектора Алешина поступило в полицию 30 марта 2020 года в 8:45.
 
Полицейские, прибывшие по вызову, установили владельца животного. Им оказался 36-летний мужчина. Собака имел явные признаки травмирования. На место происшествия полицейские вызвали инспектора КП «Центр обращения с животными».
 
Муж написал отказ от собаки с просьбой забрать ее вместе с двумя котами и морской свинкой через трудное финансовое положение. Представитель коммунального предприятия изъял животных у владельца.
 
По данному факту следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  избивал собаку, жестокое обращение, харьков, животное
 
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