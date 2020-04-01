01.04.2020 17:11

Жестокое обращение с собакой: на хозяина завели уголовное дело

По факту жестокого обращения с животным харьковская полиция открыла уголовное производство.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информацию об избиении собаки на балконе в доме на проспекте Архитектора Алешина поступило в полицию 30 марта 2020 года в 8:45.

Полицейские, прибывшие по вызову, установили владельца животного. Им оказался 36-летний мужчина. Собака имел явные признаки травмирования. На место происшествия полицейские вызвали инспектора КП «Центр обращения с животными».

Муж написал отказ от собаки с просьбой забрать ее вместе с двумя котами и морской свинкой через трудное финансовое положение. Представитель коммунального предприятия изъял животных у владельца.

По данному факту следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.