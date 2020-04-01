Спасателям понадобилась целая ночь, чтобы потушить дом и найти погибшего хозяина (ФОТО)

Лозовский район: на пожарище обнаружено тело погибшего мужчины.
31 марта в 22:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. 1-го Мая, 8 в смт.Краснопавливка, Лозовского района области.
К месту происшествия немедленно выехал районный подразделение Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистерне.
На момент прибытия спасателей стало известно, что пламенем был охвачен дом. Площадь пожара составляла 50 кв.м.
На месте пожара пожарные обнаружили тело владельца дома, 1969 года рождения.
Пожарные в 23:58 локализовали огонь. В 4:07 пожар был полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
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