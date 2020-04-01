01.04.2020 13:31

Полицейские просят помощи в розыске вора

Нововодолажским отделением полиции устанавливается местонахождение Алексея Тимченко, 1975 года, жителя поселка Новая Водолага.



://kh.dsns.gov.ua

11 марта постановлением районного суда мужчина объявлен в розыск за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Его приметы: на вид 45 лет, рост 170 см, среднего телосложения, короткие светло - русые волосы, нос кривой.

Уважаемые граждане, если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Нововодолажский отделения полиции по телефонам: 102, 0505858586, 0507282081 или другим удобным для вас способом.