Полицейские просят помощи в розыске вора

Нововодолажским отделением полиции устанавливается местонахождение Алексея Тимченко, 1975 года, жителя поселка Новая Водолага.
11 марта постановлением районного суда мужчина объявлен в розыск за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Его приметы: на вид 45 лет, рост 170 см, среднего телосложения, короткие светло - русые волосы, нос кривой.
Уважаемые граждане, если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Нововодолажский отделения полиции по телефонам: 102, 0505858586, 0507282081 или другим удобным для вас способом.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
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Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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