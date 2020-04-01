Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские просят помощи в розыске вора
01.04.2020  13:31   

Полицейские просят помощи в розыске вора

Нововодолажским отделением полиции устанавливается местонахождение Алексея Тимченко, 1975 года, жителя поселка Новая Водолага.


://kh.dsns.gov.ua

11 марта постановлением районного суда мужчина объявлен в розыск за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Его приметы: на вид 45 лет, рост 170 см, среднего телосложения, короткие светло - русые волосы, нос кривой.

Уважаемые граждане, если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Нововодолажский отделения полиции по телефонам: 102, 0505858586, 0507282081 или другим удобным для вас способом.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, розыск, харьков, кража
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.04 Криминал и происшествия В реке под мостом нашли «прошлогодний» труп в шерстяных носках и футболке 31.03 Медицина Коронавирус: полиция опровергает информацию о заболевшем копе 31.03 Криминал и происшествия На Харьковщине владельцы секондов и других магазинов и кафе, которые не ушли на карантин, поплатятся десятками тысяч гривен
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 