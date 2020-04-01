Главная Новости Криминал и происшествия Шутка удалась - десяток спасателей на двух машинах гасили вспыхнувший Шевроле на Салтовке (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)
01.04.2020  13:13   

Шутка удалась - десяток спасателей на двух машинах гасили вспыхнувший Шевроле на Салтовке (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

1 апреля в 2:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на стихино припаркованном во дворе авто по улице Метростроителей, 42


://kh.dsns.gov.ua

Пожар возник в легковом автомобиле «Шевроле Авео».

К месту происшествия немедленно выехали спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части. Горел моторный отсек, правое колесо. У авто былои поврежденно лобовое стекло. В 02:50 состоялась полная ликвидация (см. видео). Огнем повреждено авто на площади 3 кв.м

К ликвидации пожара были привлечены 10 спасателей и 2 единицы техники.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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