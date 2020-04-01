Шутка удалась - десяток спасателей на двух машинах гасили вспыхнувший Шевроле на Салтовке (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

1 апреля в 2:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на стихино припаркованном во дворе авто по улице Метростроителей, 42
Пожар возник в легковом автомобиле «Шевроле Авео».
К месту происшествия немедленно выехали спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части. Горел моторный отсек, правое колесо. У авто былои поврежденно лобовое стекло. В 02:50 состоялась полная ликвидация (см. видео). Огнем повреждено авто на площади 3 кв.м
К ликвидации пожара были привлечены 10 спасателей и 2 единицы техники.
В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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