01.04.2020 13:13

Шутка удалась - десяток спасателей на двух машинах гасили вспыхнувший Шевроле на Салтовке (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

1 апреля в 2:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на стихино припаркованном во дворе авто по улице Метростроителей, 42



://kh.dsns.gov.ua

Пожар возник в легковом автомобиле «Шевроле Авео».

К месту происшествия немедленно выехали спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части. Горел моторный отсек, правое колесо. У авто былои поврежденно лобовое стекло. В 02:50 состоялась полная ликвидация (см. видео). Огнем повреждено авто на площади 3 кв.м

К ликвидации пожара были привлечены 10 спасателей и 2 единицы техники.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.