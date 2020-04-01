Перед рассветом в тихом центре Харькова загорелась кухня

Киевский район: спасатели оперативно ликвидировали пожар в квартире жилой на первом этаже 5-этажки - на пожар пригнали авто-лестницу.
1 апреля в 5:36 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире 5-этажного жилого дома по адресу: г.. Харьков, ул. Чернышевского, 78,3-й подъезд, 1-й этаж.
К месту происшествия сразу выехали 2 отделения на автоцистернах и 1 в автолестнице в составе 12 спасателей. На момент их прибытия в квартире на 1-м этаже жилого дома горели кухонная мебель и газовая колонка. Площадь пожара составляла 7 кв.м.
В 5:53 пожар был локализован, в 6:33 полностью ликвидирован. Причина пожара - устанавливается.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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