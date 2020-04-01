01.04.2020 12:59

Перед рассветом в тихом центре Харькова загорелась кухня

Киевский район: спасатели оперативно ликвидировали пожар в квартире жилой на первом этаже 5-этажки - на пожар пригнали авто-лестницу.



://kh.dsns.gov.ua

1 апреля в 5:36 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире 5-этажного жилого дома по адресу: г.. Харьков, ул. Чернышевского, 78,3-й подъезд, 1-й этаж.

К месту происшествия сразу выехали 2 отделения на автоцистернах и 1 в автолестнице в составе 12 спасателей. На момент их прибытия в квартире на 1-м этаже жилого дома горели кухонная мебель и газовая колонка. Площадь пожара составляла 7 кв.м.

В 5:53 пожар был локализован, в 6:33 полностью ликвидирован. Причина пожара - устанавливается.