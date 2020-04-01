Главная Новости Криминал и происшествия В реке под мостом нашли «прошлогодний» труп в шерстяных носках и футболке
01.04.2020  12:35   

В реке под мостом нашли «прошлогодний» труп в шерстяных носках и футболке

Полицейские Харьковщины устанавливают личность погибшего мужчины.


://facebook.com

Тело гражданина без признаков насильственной смерти было обнаружено 28 марта во реке возле моста у поселка Малиновка Чугуевского района.
Приметы: на вид 30-40 лет, рост 187 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие. 

Был одет в серую футболку с пуговицами, на передней части которой частично есть цифры «90» черного цвета, черные шерстяные носки. 

Известно, что смерть мужчины наступила около 3-6 месяцев назад. 

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о личности умершего, просим сообщить Чугуевский отдел полиции по адресу г.. Чугуев, ул. Гвардейская, 13 или по телефонам 099-67-00-523, 050-135-00-68, (05746) -2-20-13, 102

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, утопленник, расследование, трагедия, розыск
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.04 Криминал и происшествия Полицейские просят помощи в розыске вора 31.03 Медицина Коронавирус: полиция опровергает информацию о заболевшем копе 31.03 Криминал и происшествия На Харьковщине владельцы секондов и других магазинов и кафе, которые не ушли на карантин, поплатятся десятками тысяч гривен
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 