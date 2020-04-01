В реке под мостом нашли «прошлогодний» труп в шерстяных носках и футболке

Полицейские Харьковщины устанавливают личность погибшего мужчины.
Тело гражданина без признаков насильственной смерти было обнаружено 28 марта во реке возле моста у поселка Малиновка Чугуевского района.
Приметы: на вид 30-40 лет, рост 187 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие.
Был одет в серую футболку с пуговицами, на передней части которой частично есть цифры «90» черного цвета, черные шерстяные носки.
Известно, что смерть мужчины наступила около 3-6 месяцев назад.
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о личности умершего, просим сообщить Чугуевский отдел полиции по адресу г.. Чугуев, ул. Гвардейская, 13 или по телефонам 099-67-00-523, 050-135-00-68, (05746) -2-20-13, 102
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