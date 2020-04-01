01.04.2020 11:42

Захвативший заложницу и ранивший полицейского мужчина скоро предстанет перед судом

Прокуратурой Харьковской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, который захватил заложницу и совершил посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа



//khar.gp.gov.ua

Напомним, 24 декабря прошлого года в Немышлянской районе Харькова мужчина напал на женщину, которая, отведя ребенка в детский сад, возвращалась домой. Неизвестный приставил нож к ее горлу и сказал, что берет в заложницы.



Свидетелями стали прохожие, которые, увидев это, вызвали полицию. Вместе со следственно-оперативной группой на место происшествия отправилось руководство Немышлянского отдела полиции.



Мужчина заявил, что немедленно хочет увидеть своего знакомого и может обменять на него заложницу. Начальник сектора уголовного розыска районного отдела полиции, чтобы освободить женщину, предложил себя в качестве обмена, на что злоумышленник согласился.



Сотрудник уголовного розыска, просчитывая план задержания, пытался успокоить мужчину и предложил ему закурить. Когда злоумышленник отвлекся, чтобы поджечь сигарету, полицейский попытался задержать злоумышленника, но вор успел ударить его ножом в область шеи.



Сейчас полицейский уже выздоровел и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

Событие квалифицированно ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.