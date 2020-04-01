Ночью на Северной Салтовке сгорел автомобиль

Пожар произошел у многоэтажки по улице Метростроителей, 42
Фото пострадавшего автомобиля разместили в соцсетях.
«И снова горел автомобиль ночью. Пожарные оперативно среагировали», – говорится в сообщении.
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