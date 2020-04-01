Главная Новости Криминал и происшествия Ночью на Северной Салтовке сгорел автомобиль
01.04.2020  11:26   

Ночью на Северной Салтовке сгорел автомобиль

Пожар произошел у многоэтажки по улице Метростроителей, 42


// Facebook

Фото пострадавшего автомобиля разместили в соцсетях.

«И снова горел автомобиль ночью. Пожарные оперативно среагировали», – говорится в сообщении.

Тэги:  пожар, автомобиль, харьков, сгорел автомобиль
 
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