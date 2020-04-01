В захламленной квартире погибла пожилая женщина (ФОТО)

86-летняя харьковчанка погибля в результате пожара в Шевченковском районе города.
Около десяти часов вечера 31 марта спасателей вызвали на пожар в квартире по .Шатиливской улице.
В квартире на 1-м этаже горели домашние вещи на площади 7 кв. м.
Прибывшие на тушение пожарные обнаружили тело погибшей хозяйки квартиры, 1934 года рождения.
В 22:25 пожар локализован и в 23:06 ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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