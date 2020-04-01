01.04.2020 10:52

В захламленной квартире погибла пожилая женщина (ФОТО)

86-летняя харьковчанка погибля в результате пожара в Шевченковском районе города.



// ГСЧС

Около десяти часов вечера 31 марта спасателей вызвали на пожар в квартире по .Шатиливской улице.

В квартире на 1-м этаже горели домашние вещи на площади 7 кв. м.



Прибывшие на тушение пожарные обнаружили тело погибшей хозяйки квартиры, 1934 года рождения.



В 22:25 пожар локализован и в 23:06 ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.