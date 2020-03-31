31.03.2020 18:21

Бил и унижал психологически: приговор вынесен

Прокуратура добилась реального наказания для мужчины за домашнее насилие и телесные повреждения.



Бил и унижал психологически: приговор вынесен



Дергачевская местная прокуратура поддержала государственное обвинение в уголовном производстве в отношении местного жителя, который систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье (ст.126 -1 УК Украины) и нанес средней тяжести телесные повреждения своей любовнице(ст. 122 УК Украины).

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в течение длительного времени мужчина систематически совершал физическое насилие в отношении своей пассии, которое выразилось в штовханнях и пинках, психологическое насилие в виде словесных оскорблений, унижения ее достоинства, запугивания, что приводит к физическим, психологическим страданиям.

Злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности по ч.1 ст.173-2 Куоап, а именно совершение домашнего насилия, однако составлены админпротоколы не повлияли на осужденного и не изменили его поведение в отношении сожительницы.

Местной прокуратурой успешно реализовано положение Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», и положения Уголовного кодекса Украины относительно противодействия насилию в семье.

По результатам судебного рассмотрения Дергачевским районным судом злоумышленник приговорен к 1 году ограничения свободы.