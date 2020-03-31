ДТП: водители разбили машины на перекрестке (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии на ХТЗ сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на ХТЗ - ДТП.
На перекрёстке Библика/Момота - столкновение двух лековушек.
По предварительной информации, кроме машин никто не пострадал.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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