Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: водители разбили машины на перекрестке (ФОТО, ВИДЕО)
31.03.2020  17:48   

ДТП: водители разбили машины на перекрестке (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии на ХТЗ сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на ХТЗ - ДТП.

На перекрёстке Библика/Момота - столкновение двух лековушек.

По предварительной информации, кроме машин никто не пострадал. 

Тэги:  дтп, авария, харьков, хтз
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.03 Криминал и происшествия ДТП: трактор снес светофор (ВИДЕО) 31.03 Криминал и происшествия Смертельное ДТП на Рогани: подробности от полиции 31.03 Криминал и происшествия Пьяный мужчина шел по трассе и попал под грузовик
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 