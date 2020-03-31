ДТП: трактор снес светофор (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 31 марта День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 1 апреля Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.