Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине владельцы секондов и других магазинов и кафе, которые не ушли на карантин, поплатятся десятками тысяч гривен
31.03.2020  15:24   

На Харьковщине владельцы секондов и других магазинов и кафе, которые не ушли на карантин, поплатятся десятками тысяч гривен

Полицейские составили 204 административных протокола за нарушение правил соблюдения карантина.


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По данным полиции, 204 протоколы были составлены с начала введения карантинных ограничений. В частности, в городе продолжали работать некоторые заведения общественного питания, бытовые магазины, магазины одежды, секонд-хенд.

За нарушения при осуществлении пассажирских перевозок к административной ответственности привлечены восемь водителей. В четырех случаях сотрудники полиции обнаружили превышение количества пассажиров в транспортном средстве, в трех - водители осуществляли перевозки людей по пригородным маршрутом, один водитель осуществлял перевозку без средств индивидуальной защиты.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен, для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  карантин, харьков, магазин, коронавирус, продуктов, группа риска, полиция
 
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