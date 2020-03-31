На Харьковщине владельцы секондов и других магазинов и кафе, которые не ушли на карантин, поплатятся десятками тысяч гривен

Полицейские составили 204 административных протокола за нарушение правил соблюдения карантина.
По данным полиции, 204 протоколы были составлены с начала введения карантинных ограничений. В частности, в городе продолжали работать некоторые заведения общественного питания, бытовые магазины, магазины одежды, секонд-хенд.
За нарушения при осуществлении пассажирских перевозок к административной ответственности привлечены восемь водителей. В четырех случаях сотрудники полиции обнаружили превышение количества пассажиров в транспортном средстве, в трех - водители осуществляли перевозки людей по пригородным маршрутом, один водитель осуществлял перевозку без средств индивидуальной защиты.
В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен, для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.
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