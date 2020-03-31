Главная Новости Криминал и происшествия За отсутствие масок и шашлыки в парке штрафовать пока не будут — МВД
31.03.2020  14:41   

За отсутствие масок и шашлыки в парке штрафовать пока не будут — МВД

За отсутствие медицинской маски на улице, а также за приготовление шашлыков в парке или лесной зоне не будут штрафовать, поскольку нет оснований.


Фото: segodnya.ua

Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире hromadske.

Почему не будут штрафовать

По словам Шевченко, это «рекомендация государства» — носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.

«Профилактические беседы — это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который, безусловно, используют органы правопорядка», — сказал Шевченко.

За шашлыки, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, также пока штрафовать не будут.

«Пока (штрафов — ред.) нет, но не исключено, что в будущем может быть», — подчеркнул представитель МВД.

Ранее сообщалось

  • Штраф за шашлыки во время карантина составит от 17 до 34 тыс. грн, по городу будут ходить патрули. Об этом ранее на своей странице в фейсбуке сообщил замглавы КГГА Олег Попенко.
  • С 12 марта Украина на карантине. Закрылось большинство магазинов, развлекательные центры, на вынужденные каникулы ушел общественный транспорт. 
  • На заседании 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Источник:   hromadske.ua
 Тэги:  карантин, маска, тесты, коронавирус, системы вентиляции
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.03 Медицина У Харкові немає хворих на коронавірус 31.03 Медицина Новий веб-додаток допоможе харківським лікарям дістатися на роботу 31.03 Общество Чеське місто-побратим Брно бореться з поширенням COVID-2019
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 