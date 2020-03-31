За отсутствие масок и шашлыки в парке штрафовать пока не будут — МВД

За отсутствие медицинской маски на улице, а также за приготовление шашлыков в парке или лесной зоне не будут штрафовать, поскольку нет оснований.
Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире hromadske.
По словам Шевченко, это «рекомендация государства» — носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.
«Профилактические беседы — это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который, безусловно, используют органы правопорядка», — сказал Шевченко.
За шашлыки, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, также пока штрафовать не будут.
«Пока (штрафов — ред.) нет, но не исключено, что в будущем может быть», — подчеркнул представитель МВД.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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