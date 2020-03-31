Полицейские разоблачили женщину, которая занималась «доставкой» наркотиков по Салтовке

В Харькове патрульные остановили женщину, которая имела при себе 45 свертков с наркотическим веществом.
По данным полиции, ночью 31 марта во время патрулирования Московского района на улице Героев Труда патрульные увидели женщину, поведение которой показалась им подозрительной. Женщина в свою очередь, увидев инспекторов, резко изменила направление движения. Патрульные остановили гражданку.
Во время проверки инспекторы обнаружили у нее 45 свертков с веществом, похожим на наркотическое. На место вызвали следственно-оперативную группу.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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