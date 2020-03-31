31.03.2020 14:10

Полицейские разоблачили женщину, которая занималась «доставкой» наркотиков по Салтовке

В Харькове патрульные остановили женщину, которая имела при себе 45 свертков с наркотическим веществом.



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По данным полиции, ночью 31 марта во время патрулирования Московского района на улице Героев Труда патрульные увидели женщину, поведение которой показалась им подозрительной. Женщина в свою очередь, увидев инспекторов, резко изменила направление движения. Патрульные остановили гражданку.

Во время проверки инспекторы обнаружили у нее 45 свертков с веществом, похожим на наркотическое. На место вызвали следственно-оперативную группу.