Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские разоблачили женщину, которая занималась «доставкой» наркотиков по Салтовке
31.03.2020  14:10   

Полицейские разоблачили женщину, которая занималась «доставкой» наркотиков по Салтовке

В Харькове патрульные остановили женщину, которая имела при себе 45 свертков с наркотическим веществом.


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По данным полиции, ночью 31 марта во время патрулирования Московского района на улице Героев Труда патрульные увидели женщину, поведение которой показалась им подозрительной. Женщина в свою очередь, увидев инспекторов, резко изменила направление движения. Патрульные остановили гражданку.

Во время проверки инспекторы обнаружили у нее 45 свертков с веществом, похожим на наркотическое. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Источник:   НП
 Тэги:  полиция, харьков, наркотики, задержание, закладка, доставка
 
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