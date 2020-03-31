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31.03.2020  12:34   

Чоловікові, який побив цуценя-спанієля, загрожує кримінальне покарання (ФОТО)

Стосовно чоловіка, який побив 5-місячного спанієля, вирішується питання про порушення кримінального провадження за ст. 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами».


://city.kharkov.ua

Як повідомили у КП «Центр поводження з тваринами», вчора, 30 березня, у притулок звернулися співробітники поліції і працівник комунальної служби, який побачив, як на балконі квартири чоловік б'є цуценя по голові табуретом. Інспектор центру виїхав за адресою, і чоловік розповів, що таким чином «виховував» собаку, який, граючись, стрибнув на ліжко.

Після спільно проведеної роботи інспектора підприємства і правоохоронців чоловік передав співробітникам Центру поводження з тваринами цуценя, а також двох котів і морську свинку. Зараз спанієлеві надають невідкладну протишокову терапію у стаціонарі ветеринарної клініки «Соціальний ВетЦентр».

«На даний момент про прогнози говорити ще зарано. Собаці приблизно п'ять місяців. Маленький спанієль надійшов на лікування із закривавленою пащею і засохлими плямами крові на лапках і грудях, господар вибив собаці щелепу і зуби. За зовнішніми ознаками, у цуценяти черепно-мозкова травма і крововилив в очі. Стосовно чоловіка вирішується питання про порушення кримінального провадження за ст. 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами», - повідомили у притулку.

Источник:   ХГС
 Тэги:  живодер, избиение, харьков, щенок, спаниель
 
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