Чоловікові, який побив цуценя-спанієля, загрожує кримінальне покарання (ФОТО)

Стосовно чоловіка, який побив 5-місячного спанієля, вирішується питання про порушення кримінального провадження за ст. 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами».
Як повідомили у КП «Центр поводження з тваринами», вчора, 30 березня, у притулок звернулися співробітники поліції і працівник комунальної служби, який побачив, як на балконі квартири чоловік б'є цуценя по голові табуретом. Інспектор центру виїхав за адресою, і чоловік розповів, що таким чином «виховував» собаку, який, граючись, стрибнув на ліжко.
Після спільно проведеної роботи інспектора підприємства і правоохоронців чоловік передав співробітникам Центру поводження з тваринами цуценя, а також двох котів і морську свинку. Зараз спанієлеві надають невідкладну протишокову терапію у стаціонарі ветеринарної клініки «Соціальний ВетЦентр».
«На даний момент про прогнози говорити ще зарано. Собаці приблизно п'ять місяців. Маленький спанієль надійшов на лікування із закривавленою пащею і засохлими плямами крові на лапках і грудях, господар вибив собаці щелепу і зуби. За зовнішніми ознаками, у цуценяти черепно-мозкова травма і крововилив в очі. Стосовно чоловіка вирішується питання про порушення кримінального провадження за ст. 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами», - повідомили у притулку.
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