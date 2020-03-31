Смертельное ДТП на Рогани: подробности от полиции

Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.
31 марта около 4:20 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» 50-летний водитель автомобиля «Scania» с прицепом наехал на пешехода, неизвестного мужчину 50-55 лет.
Пострадавший скончался на месте ДТП.
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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