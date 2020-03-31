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31.03.2020  11:54   

Смертельное ДТП на Рогани: подробности от полиции

Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.


// Нацполиция

31 марта около 4:20 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» 50-летний водитель автомобиля «Scania» с прицепом наехал на пешехода, неизвестного мужчину 50-55 лет.

Пострадавший скончался на месте ДТП.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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