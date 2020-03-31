31.03.2020 11:40

Пьяный мужчина шел по трассе и попал под грузовик

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 марта около 20:50 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» в городе Изюме.



// Нацполиция

Предварительно, водитель грузовика «Scania» допустил наезд на пешехода, который в состоянии алкогольного опьянения шел по проезжей части.



По факту ДТП следователи Изюмского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Все обстоятельства ДТП выясняются.