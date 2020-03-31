Пьяный мужчина шел по трассе и попал под грузовик

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 марта около 20:50 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» в городе Изюме.
Предварительно, водитель грузовика «Scania» допустил наезд на пешехода, который в состоянии алкогольного опьянения шел по проезжей части.
По факту ДТП следователи Изюмского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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