Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный мужчина шел по трассе и попал под грузовик
31.03.2020  11:40   

Пьяный мужчина шел по трассе и попал под грузовик

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 марта около 20:50 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» в городе Изюме.


// Нацполиция

Предварительно, водитель грузовика «Scania» допустил наезд на пешехода, который в состоянии алкогольного опьянения шел по проезжей части.

По факту ДТП следователи Изюмского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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