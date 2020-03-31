В Старом Салтове погибла женщина

На пожаре обнаружено тело погибшей женщины.
Пожаре в частном жилом доме на ул. Леси Украинки, 27 в селе Старый Салтов произошел около трех часов ночи 31 марта.
Когда районное подразделение пожарных прибыло на место, пламенем был охвачен дом. Площадь пожара составляла 12 кв.м.
На месте пожара пожарные обнаружили тело хозяйки дома, 1939 года рождения.
Пожарные в 3:10 локализовали огонь. В 3:34 пожар был полностью ликвидирован.
Причина возникновения возгорания - короткое замыкание электропроводки.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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