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31.03.2020  11:18   

В Старом Салтове погибла женщина

На пожаре обнаружено тело погибшей женщины.


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Пожаре в частном жилом доме на ул. Леси Украинки, 27 в селе Старый Салтов произошел около трех часов ночи 31 марта.

Когда районное подразделение пожарных прибыло на место, пламенем был охвачен дом. Площадь пожара составляла 12 кв.м.

На месте пожара пожарные обнаружили тело хозяйки дома, 1939 года рождения.

Пожарные в 3:10 локализовали огонь. В 3:34 пожар был полностью ликвидирован.

Причина возникновения возгорания - короткое замыкание электропроводки.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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