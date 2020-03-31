31.03.2020 10:17

Полиция устроила погоню за угнанным мотоциклом

На Харьковщине полицейские оперативно задержали мужчину за кражу мотоцикла



// Нацполиция

В дежурную часть обратился 38-летний житель поселка Андреевка и сообщил об исчезновении мотоцикла «Jawa». Пострадавший оставил транспортное средство вечером у предприятия в селе Пятигорское, а утром обнаружил его отсутствие.



В ходе патрулирования территории сотрудники группы реагирования патрульной полиции Балаклейского отдела полиции обнаружили угнанным автомобиль и злоумышленника.

По требованию правоохранителей остановиться водитель не отреагировал, а только, набирая скорость, пытался скрыться. Во время преследования водитель транспортного средства был остановлен. Им оказался 20-летний житель села Меловая. Парень пояснил, что с помощью отвертки завел мотоцикл и направлялся в соседнее село к друзьям похвастаться находкой.



Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Транспортное средство возвращено владельцу.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.