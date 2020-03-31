Полиция устроила погоню за угнанным мотоциклом

На Харьковщине полицейские оперативно задержали мужчину за кражу мотоцикла
В дежурную часть обратился 38-летний житель поселка Андреевка и сообщил об исчезновении мотоцикла «Jawa». Пострадавший оставил транспортное средство вечером у предприятия в селе Пятигорское, а утром обнаружил его отсутствие.
В ходе патрулирования территории сотрудники группы реагирования патрульной полиции Балаклейского отдела полиции обнаружили угнанным автомобиль и злоумышленника.
По требованию правоохранителей остановиться водитель не отреагировал, а только, набирая скорость, пытался скрыться. Во время преследования водитель транспортного средства был остановлен. Им оказался 20-летний житель села Меловая. Парень пояснил, что с помощью отвертки завел мотоцикл и направлялся в соседнее село к друзьям похвастаться находкой.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Транспортное средство возвращено владельцу.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Весь день в Харькове будет облачным, без существенных осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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