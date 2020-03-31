Автомобиль такси попал в ДТП на Деревянко (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла днем 30 марта.
На перекрестке улиц Деревянгко и Космонавтов столкнулись две легковушки, одна из которых – автомобиль службы такси.
Официальной информации о пострадавших нет, но на месте аварии работали сотрудники скорой помощи.
Фото и видео происшествия очевидцы разместили в соцсетях.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Весь день в Харькове будет облачным, без существенных осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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