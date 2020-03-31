Главная Новости Криминал и происшествия Автомобиль такси попал в ДТП на Деревянко (ВИДЕО, ФОТО)
31.03.2020  09:33   

Автомобиль такси попал в ДТП на Деревянко (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла днем 30 марта.


// Facebook

На перекрестке улиц Деревянгко и Космонавтов столкнулись две легковушки, одна из которых – автомобиль службы такси.

Официальной информации о пострадавших нет, но на месте аварии работали сотрудники скорой помощи.

Фото и видео происшествия очевидцы разместили в соцсетях.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.03 Криминал и происшествия На выезде из Харькова фура сбила насмерть пешехода (ВИДЕО) 30.03 Криминал и происшествия ДТП: прыжок через ограждение (ФОТО) 30.03 Криминал и происшествия ДТП с побегом, погоней и фейком: приговор вынесен
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 