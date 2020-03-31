31.03.2020 09:33

Автомобиль такси попал в ДТП на Деревянко (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла днем 30 марта.



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На перекрестке улиц Деревянгко и Космонавтов столкнулись две легковушки, одна из которых – автомобиль службы такси.

Официальной информации о пострадавших нет, но на месте аварии работали сотрудники скорой помощи.

Фото и видео происшествия очевидцы разместили в соцсетях.