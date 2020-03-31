31.03.2020 08:16

Харьковские дельцы продавали медицинские маски в Испанию за копейки (ВИДЕО, ФОТО)

В Харькове разоблачили масштабную незаконную сделку. Махинаторы продали иностранцу более 300 тысяч медмасок по цене чуть более 1 гривны за штуку. Рыночная же цена этой партии - почти 61 000 000 грн.



// ГПСУ

Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины узнали о возможной незаконной реализации медицинских масок и респираторов украинского производства. В феврале-марте крайне востребованные средства защиты вывозили из Украины в Испанию и Китай.



Правоохранители установили круг лиц, возможно причастных к незаконной сделки. Как оказалось, работники двух харьковских предприятий по заниженной цене реализовали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 тысяч средств защиты дыхания.



По подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах суд санкционировал проведение обысков. Они проводились на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях общей следственно-оперативной группой, с участием оперативных сотрудников Восточного регионального управления ГПСУ и военнослужащих мобильного пограничного отряда «Дозор», следственных следователя управлением финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ДФС, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.





По результатам обысков в складских и производственных помещениях, офисах и фактических местах проживания фигурантов производства правоохранители обнаружили и изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки , USB накопители, образцы масок респираторных, денежные средства в сумме 243 000 долларов США и 14 500 евро.





Следственно-оперативные действия продолжаются.