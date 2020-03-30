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30.03.2020  19:48   

ДТП: прыжок через ограждение (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

 Как информируют пользователи соцсети, на Космической, 21 - ДТП.

Здесь Daewoo Lanos врезался в огарждение дороги.

Информации о пострадвших  пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков, прыжок, врезался в ограждение
 
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