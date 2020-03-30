ДТП: прыжок через ограждение (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Космической, 21 - ДТП.
Здесь Daewoo Lanos врезался в огарждение дороги.
Информации о пострадвших пока нет.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Без осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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