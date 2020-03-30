30.03.2020 19:19
Облил горючим и поджег жену: копы поймали убийцу (ФОТО)
Под Харьковом полицейские уличили мужчину в убийстве жены.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 марта 2020 года в Первомайский райотдел поступила информация от ГСЧС о том, что по улице Коммунальной в городе Первомайский произошел пожар неизвестного происхождения, во время которого 47-летняя женщина получила ожоги.
Потерпевшую в бессознательном состоянии доставили в Харьковскую областную клиническую больницу.
Правоохранители установили, что в тот день вечером во время распития спиртных напитков 50-летний хозяин дома поссорился с женой.
Женщина сидела на диване, когда муж облил ее неизвестной жидкостью и поджег.
Это подтвердила потерпевшая, когда в больницу пришла на некоторое время в себя.
На следующий день женщина умерла.
Мужчина признался в содеянном и раскаялся.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.