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30.03.2020  19:19   

Облил горючим и поджег жену: копы поймали убийцу (ФОТО)

Под Харьковом полицейские уличили мужчину в убийстве жены.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 марта 2020 года в Первомайский райотдел поступила информация от ГСЧС о том, что по улице Коммунальной в городе Первомайский произошел пожар неизвестного происхождения, во время которого 47-летняя женщина получила ожоги.
 
Потерпевшую в бессознательном состоянии доставили в Харьковскую областную клиническую больницу.
 
Правоохранители установили, что в тот день вечером во время распития спиртных напитков 50-летний хозяин дома поссорился с женой.
 
Женщина сидела на диване, когда муж облил ее неизвестной жидкостью и поджег.
 
Это подтвердила потерпевшая, когда в больницу пришла на некоторое время в себя.
 
На следующий день женщина умерла.
 
Мужчина признался в содеянном и раскаялся.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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