30.03.2020 19:19

Облил горючим и поджег жену: копы поймали убийцу (ФОТО)

Под Харьковом полицейские уличили мужчину в убийстве жены.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 марта 2020 года в Первомайский райотдел поступила информация от ГСЧС о том, что по улице Коммунальной в городе Первомайский произошел пожар неизвестного происхождения, во время которого 47-летняя женщина получила ожоги.

Потерпевшую в бессознательном состоянии доставили в Харьковскую областную клиническую больницу.

Правоохранители установили, что в тот день вечером во время распития спиртных напитков 50-летний хозяин дома поссорился с женой.

Женщина сидела на диване, когда муж облил ее неизвестной жидкостью и поджег.

Это подтвердила потерпевшая, когда в больницу пришла на некоторое время в себя.

На следующий день женщина умерла.

Мужчина признался в содеянном и раскаялся.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.