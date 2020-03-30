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30.03.2020  18:02   

Смертельное ДТП на Баварии: информация от полиции (ФОТО)

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погибли двое людей


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 марта 2020 года около 13:00 на проспекте Любови Малой.
 
При выезде на месте установлено, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством "Volkswagen".
 
От полученных повреждений пассажир автомобиля ВАЗ погиб на месте, водитель указанного легковушки скончался вскоре после госпитализации. Личности погибших устанавливаются.
 
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции, решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии выясняются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков, смерть, бавария
 
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