30.03.2020 18:02
Смертельное ДТП на Баварии: информация от полиции (ФОТО)
Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погибли двое людей
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает
ГУ Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 марта 2020 года около 13:00 на проспекте Любови Малой.
При выезде на месте установлено, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством "Volkswagen".
От полученных повреждений пассажир автомобиля ВАЗ погиб на месте, водитель указанного легковушки скончался вскоре после госпитализации. Личности погибших устанавливаются.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции, решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии выясняются.