30.03.2020 18:02

Смертельное ДТП на Баварии: информация от полиции (ФОТО)

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погибли двое людей



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Как сообщает ГУ Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 марта 2020 года около 13:00 на проспекте Любови Малой.

При выезде на месте установлено, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством "Volkswagen".