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30.03.2020  17:31   

Наркогруз на 22 миллиона: в машине найден центнер травки (ФОТО)

Копы остановили набитый наркотой автомобиль.


//khar.gp.gov.ua
Харьковская местная прокуратура № 1 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по предварительной квалификацией ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).
 
Руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова сообщила, что 29 марта 2020 года сотрудники УПП ГУНП в Харьковской области остановили автомобиль «Renault Logan», за рулем которого был 46-летний житель г. Харькова.
 
В ходе осмотра, проведенного работниками УПН ГУНП и прокурором Харьковской местной прокуратуры, выявлено, что при себе мужчина имел запрещенные вещества, а именно 220 брикетов по 0,5 кг каннабиса общим весом около 110 кг. Приблизительная стоимость изъятых наркотических средств на «черном» рынке составляет 22 млн грн.
 
Сейчас правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Местной прокуратурой ему готовится уведомление о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.
 
 
 
 
 
Тэги:  наркотики, преступление, харьков, контрабанда, груз, 22 миллиона
 
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