30.03.2020 17:31

Наркогруз на 22 миллиона: в машине найден центнер травки (ФОТО)

Копы остановили набитый наркотой автомобиль.



//khar.gp.gov.ua

Харьковская местная прокуратура № 1 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по предварительной квалификацией ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).

Руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова сообщила, что 29 марта 2020 года сотрудники УПП ГУНП в Харьковской области остановили автомобиль «Renault Logan», за рулем которого был 46-летний житель г. Харькова.

В ходе осмотра, проведенного работниками УПН ГУНП и прокурором Харьковской местной прокуратуры, выявлено, что при себе мужчина имел запрещенные вещества, а именно 220 брикетов по 0,5 кг каннабиса общим весом около 110 кг. Приблизительная стоимость изъятых наркотических средств на «черном» рынке составляет 22 млн грн.

Сейчас правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Местной прокуратурой ему готовится уведомление о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.